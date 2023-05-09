Что сказал на параде в честь Дня Победы глава Татарстана Рустам Минниханов

В частности он сказал, что в годы Великой Отечественно войны республика была крупным тыловым центром. Фото: rais.tatarstan.ru

На параде в честь Дня Победы в Казани, который прошел на площади Тысячелетия, с речью выступил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал этот праздник главным в стране.

- В России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та жестокая и кровопролитная война. Советский народ заплатил за Победу огромную цену. Из 700 тысяч татарстанцев, ушедших на фронт, более половины не вернулись домой. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу, - сказал на параде Рустам Минниханов.

Он также отметил, что в годы Великой Отечественно войны республика была крупным тыловым центром, на ее территории разместили более 70 эвакуированных предприятий.

- Сегодня доблестные воины нашего Отечества, как и их отцы, деды и прадеды, сражаются с нацизмом. Как и в 45-ом году враг будет разбит. Победа будет за нами! – сказал Минниханов.

Для справки, на данный момент в Татарстане 14 277 ветеранов Великой Отечественной войны. По словам главы республики, с каждым годом их становится все меньше и священный долг окружить ветеранов всемерной заботой.

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