9 Мая в Казани Алексей Песошин почтил память павших воинов на Арском кладбище

Память советских солдат также почтили минутой молчания. Фото: prav.tatarstan.ru

В этот вторник. 9 мая, в честь Дня Победы премьер-министр Татарстана Алексей Песошин почтил память павших воинов на Арском кладбище в Казани. В торжественной обстановке он возложил цветы к местам их захоронения, монументам «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат».

В ходе церемонии павших советских солдат почтили минутой молчания, был произведен троекратный залп в воздух, прозвучали государственные гимны России и Татарстана.

Как отметили в пресс-службе главы республики, воинские захоронения на Арском кладбище расположены в его восточной части. Там похоронены солдаты, умершие в эвакуационных госпиталях Казани, военнослужащие Казанского гарнизона и других воинских частей, пребывавших в городе в 1941-1945 годах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram