В Лаишевском районе 9 мая открыли мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны

Каждая деталь мемориала обсуждалась с местными жителями. Фото: пресс-служба администрации Лишевского района Татарстана

В этот вторник, 9 мая, в честь Дня Победы в селе Усады Лаишевского района Татарстана в торжественной обстановке открыли мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны.

- Это долгожданный объект в память о наших воинах - жителям села Усады, - сказал глава района Ильдус Зарипов. - На стеле высечены имена тех, кто сражался за Великую Победу. Из села Усады на фронт ушли 215 бойцов, 128 из них не вернулись.

Как отметили в пресс-службе Лаишевского района, каждая деталь мемориала обсуждалась с местными жителями. Им предлагалось три проекта, выбрали один – за авторством члена Союза художников России Сергея Кудрявцева.

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