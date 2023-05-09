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НовостиОбщество9 мая 2023 8:45

В казанском парке Петрова начали проводить капремонт фонтана

Это будет сделано в соответствии с целями нацпроекта «Жилье и городская среда»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Помимо всего прочего, на фонтане установят подсветку.

Помимо всего прочего, на фонтане установят подсветку.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани на территории парка Петрова приступили капитальному ремонту фонтана. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает портал национальныепроекты.рф.

К этому времени уже удалось обновить по краям гранитную плитку, усилить стенки чаши, которую потом полностью забетонируют. Также планируется установить на фонтане 15 светильников, сообщает «Татмедиа».

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