В казанском парке Петрова начали проводить капремонт фонтана

Помимо всего прочего, на фонтане установят подсветку. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани на территории парка Петрова приступили капитальному ремонту фонтана. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает портал национальныепроекты.рф.

К этому времени уже удалось обновить по краям гранитную плитку, усилить стенки чаши, которую потом полностью забетонируют. Также планируется установить на фонтане 15 светильников, сообщает «Татмедиа».

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