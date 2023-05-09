Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев 9 мая поздравляет горожан с Днем Победы

Градоначальник также возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю. Фото: nabchelny.ru

В этот вторник, 9 мая, жителей Набережных Челнов с Днем Победы поздравил мэр города Наиль Магдеев.

- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие челнинцы! Искренне поздравляю вас с самым главным праздником страны – Днем Победы! – начинается поздравление от градоначальника. - Из Набережных Челнов на фронт ушло более 14 тысяч человек. 11 челнинцев стали Героями Советского Союза, почти три тысячи награждены боевыми наградами, пять тысяч не вернулись с полей сражений, но память в сердцах о них навечно – их имена высечены на стеле у мемориального комплекса «Родина-мать». Мы будем всегда помнить и чтить бессмертный подвиг нашего народа.

В честь Дня Победы мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю.

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