Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 8:10

В Набережных Челнах праздновать День Победы начали с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю

В торжественной церемонии вместе со всеми принял участие мэр города и глава Минпромоторга Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Во время торжества на русском и татарском языках были прочитаны произведения поэта, а также песни на его стихи. Фото: nabchelny.ru

Во время торжества на русском и татарском языках были прочитаны произведения поэта, а также песни на его стихи. Фото: nabchelny.ru

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Набережных Челнах начались с церемонии возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. В ней приняли участие студенты, мэр города Наиль Магдеев и глава Минпромоторга Татарстана Олег Коробченко.

- Одним из лучших представителей татарского народа является поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль, – сказал во время церемонии Наиль Магдеев.

Во время торжества на русском и татарском языках были прочитаны произведения поэта, а также песни на его стихи.

Ранее «КП-Казань» рассказывала о том, что глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Бессмертный полк», которая в этот раз проходит в новом формате.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram