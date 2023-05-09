В Набережных Челнах праздновать День Победы начали с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю

Во время торжества на русском и татарском языках были прочитаны произведения поэта, а также песни на его стихи. Фото: nabchelny.ru

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Набережных Челнах начались с церемонии возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. В ней приняли участие студенты, мэр города Наиль Магдеев и глава Минпромоторга Татарстана Олег Коробченко.

- Одним из лучших представителей татарского народа является поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль, – сказал во время церемонии Наиль Магдеев.

Во время торжества на русском и татарском языках были прочитаны произведения поэта, а также песни на его стихи.

Ранее «КП-Казань» рассказывала о том, что глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Бессмертный полк», которая в этот раз проходит в новом формате.

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