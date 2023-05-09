В Казани прошел парад в честь Дня Победы

Вместе с парадом на площади Тысячелетия прошло театрализованное представление. Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Парад в честь Дня Победы в Казани начался в 10.00 на площади Тысячелетия. Первыми маршем вышли курсанты почетного караула Казанского высшего танкового училища. Они пронесли флаги Российской Федерации и Татарстана, а также Знамя Победы. Отметим, что парад в столице республики принимал начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков.

После выноса флагов и знамени на площадь вышли 32 расчета из военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов, студентов военных кафедр, учащихся кадетских классов, юнармейцов и суворовцов.

Затем под стенами Казанского Кремля проехала колонна военной техники. Это, в том числе, танки ИС-3, Т-34 с надписью: «Колхозник Татарии» и ПТ-76, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 и знаменитая «Катюша». За ними проследовали мотоциклы МВ-650 и ретро-автомобили ГАЗ-67, ГАЗ-ААА.

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