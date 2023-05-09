В Татарстане при помощи нейросети создали фильм о Героях Советского Союза

Искусственному интеллекту поручили создать для фильма галерею из портретов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По предложению зам премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой инициативная группа молодых людей при помощи нейросети создала к 9 Мая короткометражный фильм «Лица Героев».

Правда, искусственному интеллекту пока доверили только концовку картины. Он сгенерировал галерею портретов Героев Советского Союза из Татарстана. Она воспроизводится шесть минут, за которые зрителю показывают более 180 лиц защитников Отечества, сообщает «Татар Информ».

Отметим, что из Татарстана на Войну отправились около 700 тысяч человек, из них не вернулись домой 378 тысяч. Героями Советского Союза стали 185 уроженцев республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram