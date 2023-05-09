В Казани решили открыть генеральное консульство Кыргызстана

Где именно разместится генконсульство в городе, пока не известно.

В соответствии с законом Кыргызстана о дипломатической службе президент страны Садыр Жапаров подписал указ о создании в Казани генерального консульства.

Оно будет принимать граждан Кыргызстана и местных жителей не только из Татарстана, но и из Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области. Где именно расположится генконсульство в Казани, пока не известно.

Отметим, что одновременно с этим было принято решение открыть его еще и в Санкт-Петербурге. Его первоочередной задачей станет обслуживание прибывающих в Россию граждан Кыргызстана, сообщает «КП-Питер».

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