Рустам Минниханов в Казани принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в новом формате

Руководитель региона проехал по Казани с фотографией своего дяди. Фото: rais.tatarstan.ru

В целях безопасности акция «Бессмертный полк» на 9 Мая проходит не в очном формате, то есть без привычного шествия с портретами погибших участников Великой Отечественной войны. Вместо этого их фотографию родные могут прикрепить к стеклу автомобиля, правда, так, чтобы она не мешала обзору водителю.

- Каждый из нас может почтить память своего Героя, разместив фото на автомобиле или, например, в социальных сетях, - призвал к участию в акции в новом формате глава Татарстана Рустам Минниханов.

Сам он приехал на возложение цветов в казанский парк Победы на ретроавтомобиле. На стекле машины была прикреплена фотография дяди руководителя региона Минниханова Галимзяна Миннехановича. Он воевал на Западном фронте в первый год Войны. Погиб в бою 15 декабря 1941 года, когда ему было всего 19 лет.

Публикуем полную программу мероприятий на День Победы в Казани.

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