Казанский УНИКС обыграл «Локомотив» и сравнял счет в финальной серии Единой лиги ВТБ

Джален Рейнольдс принес казанской команде 19 очков. Фото: пресс-служба БК УНИКС

В понедельник, 8 мая, в Казани состоялся второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотив-Кубань» со счетом 79:76.

Самым результативным игроком стал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс, который сумел принести команде 19 очков. Теперь счет в серии до четырех побед сравнялся — 1:1. Два последующих матча пройдут в Краснодаре 11 и 13 мая.

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