В День Победы 9 мая в Йошкар-Оле перекроют для движения несколько улиц

Местами также будет ограничена стоянка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за празднования Дня Победы 8 и 9 мая в Йошкар-Оле полностью ограничат движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщает городская администрация.

Так, 9 мая с 8.00 до 13.00 перекроют участки от улицы Машиностроителей до улицы Первомайской, от улицы Кремлевской до улицы Успенской и от улицы Эшпая до улицы Первомайской.

В этот же день с 9.00 до 13.00 будет ограничен проезд на участках от улицы Первомайской до улицы Советской, от улицы Успенской до Ленинского проспекта, от Ленинского проспекта до бульвара Чавайна, от улицы Вашской до улицы Пушкина, от улицы Советской до улицы Волкова, от улицы Пушкина до дома №24, от улицы Советской до улицы Первомайской и по всему Ленинскому проспекту.

Кроме того, с 8 мая 22.00 до 9 мая 13.00 будет ограничена стоянка транспорта на участках от улицы Рябинина до улицы Советской, от улицы Кремлевской до улицы Успенской, от Ленинского проспекта до бульвара Чавайна, от улицы Успенской до Ленинского проспекта, от улицы Вашской до улицы Пушкина, от улицы Волкова до улицы Карла Маркса, от улицы Советской до улицы Первомайской.

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