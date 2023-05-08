Молодожены Нижнекамска приняли участие в акции в честь Дня Победы

В качестве памятного подарка парам вручили шопперы. Фото: пресс-служба Исполкома Нижнекамска

Для новобрачных в Нижнекамском Управлении ЗАГС в преддверии 78-ой годовщины Победы провели акцию «Я помню – я горжусь». Об этом сообщает пресс-служба городского Исполкома.

Молодожены поделились семейными историями о жизни и подвигах своих предков, показали фотографии. В качестве памятного подарка парам вручили шопперы с надписью «Мы победили!».

Напомним, 9 мая по улицам Нижнекамска проедет ретротрамвай по маршруту №2.

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