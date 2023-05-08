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НовостиСпорт8 мая 2023 11:00

Алексей Грицаенко пропустит матч «Рубина» с «Акроном» из-за дисквалификации

Он получил четвертую желтую карточку за сезон
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В последней игре с «Краснодаром-2» футболист получил очередную желтую карточку. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В последней игре с «Краснодаром-2» футболист получил очередную желтую карточку. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко пропустит ближайший матч Первой лиги против тольяттинского «Акрона».

В последней игре с «Краснодаром-2» футболист получил очередную желтую карточку, которая стала для него четвертой в этом сезоне. Теперь Грицаенко дисквалифицировали на одну встречу.

Игра «Рубина» и «Акрона» пройдет уже 13 мая в 18. 00 на «Ак Барс Арене». Пока что казанская команда находится на второй позиции в турнирной таблице Первой лиги.

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