Мэр Набережных Челнов поздравил ветеранов, находящихся на лечении в госпитале

Наилю Магдееву удалось пообщаться с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны Валентином Лысаком. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил ветеранов и тружеников тыла, проходящих лечение в госпитале, с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом градоначальник рассказал в своем telegram-канале.

Для ветеранов было подготовлено чаепитие, а артисты ДК «Энергетик» организовали концерт. Наилю Магдееву удалось пообщаться с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны, мотористом авиационной части Валентином Лысаком. Мэр поздравил его с праздником от имени раиса Татарстана.

Ранее мы рассказывали, что в День Победы проезд на автобусах и трамваях в Набережных Челнах будет бесплатным.

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