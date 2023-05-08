Рустам Минниханов обсудил туристический потенциал Татарстана с туроператором из ОАЭ

Беседа прошла в Абу Даби в рамках инвестиционного форума AIM Global 2023. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В понедельник, 8 мая, раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполнительным директором туроператора «Al Rais Group» Мохамедом Джассимом Аль-Раисом. Беседа прошла в Абу Даби в рамках инвестиционного форума AIM Global 2023.

Рустам Минниханов подчеркнул, что высоко оценивает взаимодействие Татарстана с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений. По его мнению, республика имеет высокий туристический потенциал, уникальные объекты национального, культурного и исторического наследия.

Отметим, что это не первая встреча главы республики с туроператором из ОАЭ. По итогам прошлого обсуждения летом 2022 года был проведен инфо-тур в республику для арабских журналистов и блогеров, а в октябре-декабре прошла рекламная кампания путешествий в Татарстан в соцсетях стран Персидского залива.

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