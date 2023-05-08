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НовостиОбщество8 мая 2023 9:13

Опубликовано видео праздничной подсветки на стеле «Казань — город трудовой доблести»

Ночью памятник окрашивается в цвета георгиевской ленты
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Стелу открыли 4 мая.

Стелу открыли 4 мая.

Фото: скриншот

На стеле «Казань — город трудовой доблести» включили праздничную подсветку. Теперь ночью памятник окрашивается в цвета георгиевской ленты. Видео на стелу с высоты выложил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Напомним, 26-метровую стелу в сквере у Северного вокзала открыли 4 мая. На торжественной церемонии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, ветераны и труженики тыла.

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