В Казани автобусные остановки оформили в честь героев Великой Отечественной войны

Подобная акция реализуется с 2022 года в преддверии Дня Победы. Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Московском районе Казани автобусные остановки оформили в честь героев Великой Отечественной войны. Подобная акция реализуется с 2022 года в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба местной администрации.

Плакаты на остановках рассказывают о таких людях, как Анвар Каримов, Александр Бондаренко, Александр Васильченко, Николай Аржанов, Алексей Исаев и Гильфан Батыршин. Жители могут посмотреть на их портреты, а также узнать об их биографии и подвигах.

Кроме того, сегодня в Казани проходит акция «Парад у дома ветерана». Персонально для них пройдет колонна военно-исторической техники.

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