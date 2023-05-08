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НовостиОбщество8 мая 2023 7:33

В Казани ко Дню Победы проходит акция «Парад у дома ветерана»

Мероприятие проводится с 2019 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Парад проедет через улицу Дубравную, 35, Советскую площадь, Парк Победы, а также улицу Кулахметова.

Парад проедет через улицу Дубравную, 35, Советскую площадь, Парк Победы, а также улицу Кулахметова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии праздника, 8 мая, для казанских ветеранов пройдут персональные шествия. Акция носит название «Парад у дома ветерана» и проводится с 2019 года.

Колонна военно-исторической техники стартовала в 8.30 от КПП Танкового училища. Горожане смогут наблюдать тралы с танками ИС-3 и Т-34, бортовую полуторку ЗИС и знаменитую «Катюшу». В колонне также проедутся автомобили от казанского авторетроклуба.

Парад проедет через улицу Дубравную, 35, Советскую площадь, Парк Победы, а также улицу Кулахметова. В 12.20 колонна станет возвращаться к Танковому училищу.

Напомним, ранее мы публиковали самую подробную программу мероприятий на День Победы в Казани 2023.

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