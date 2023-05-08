На станции метро «Кремлевская» в Казани запустили эскалаторы

Работы завершили до старта летнего туристического сезона. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С 8 мая на станции метро «Кремлевская» в Казани в постоянную эксплуатацию ввели эскалаторы. Они не функционировали с момента открытия метро, а именно с 2005 года. Для их запуска нужно было дополнительное финансирование, которого не хватало.

Работы хотели завершить до старта летнего туристического сезона. Закупили оборудование и запчасти, обкатали и протестировали эскалаторы, установили мониторы, видеокамеры, громкоговорители, экстренные стоп-кнопки и кнопки переключения, также было оборудовано место дежурного.

С 5 по 7 мая работа эскалаторов была проверена в тестовом режиме, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

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