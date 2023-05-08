В День Победы проезд в общественном транспорте Набережных Челнов будет бесплатным

Распоряжение об этом подписал мэр города Наиль Магдеев. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В День Победы, 9 мая, проезд на трамваях и автобусах Набережных Челнов станет бесплатным. Распоряжение об этом подписал мэр города Наиль Магдеев.

Напомним, что 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Набережных Челнах отпразднуют концертом «Я люблю тебя, Россия». Завершится 9 мая красочным салютом в 21.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Казани 2023: самая подробная программа мероприятий на 9 Мая и откуда лучше всего смотреть салют

Публикуем подробную программу мероприятий на День Победы в Казани 9 мая 2023 года (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram