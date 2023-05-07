В Татарстане на 9 Мая будет прохладно и без осадков

В этот день столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 8 мая, существенных осадков не ожидается, зато днем будет сильный ветер с порывами до 16 м/с, столбики термометров после ночного заморозка максиму поднимутся до +14 градусов, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

На 9 Мая в День Победы, согласно его прогнозу, будет облачно и без осадков, ветер стихнет – 6-11 м/с, воздух максимум прогреется до +16 градусов.

И лишь после праздника в Татарстан начнет возвращаться тепло. Хоть ветер не ослабнет температура воздуха днем 10 мая будет в пределах от +14 до +19 градусов. Осадков все так же не ожидается.

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