В лагерях отдыха Татарстана стартовали смены для детей с инвалидностью

С детьми проведут культурно-развлекательные занятия по пространственному мышлению, кулинарии, спортивной направленности и театральному искусству. Фото: Олег УКЛАДОВ

В бугульминском лагере имени Губина началась профильная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сопровождении родителей или опекунов. Речь идет о 100 детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

- Всего этим летом в рамках таких инклюзивных смен планируется охватить более 550 детей с ОВЗ, - отметили в ведомстве.

Эти смены будут проходить в трех детских лагерях: «Мирас-Наследие» (Зеленодольск), «Заречье» (Казань) и лагере имени Губина (Бугульма). В каждом из них были созданы все необходимые условия, а персонал прошел специальную подготовку.

Интересно, что для сопровождающих взрослых в детских лагерях также запланирована отдельная программа. Это тренинги, консультации с психологами и встречи с узкими специалистками. Что же касается самих детей с ОВЗ, то с ними проведут культурно-развлекательные занятия по пространственному мышлению, кулинарии, спортивной направленности и театральному искусству.

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