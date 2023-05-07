Утром 7 мая в Казани выпал снег

Выпавший на асфальт снег был больше похож на крупу и быстро растаял, все-таки май месяц на дворе. Фото: скриншот

В это воскресенье, 7 мая, жители столицы Татарстана немного были удивлены. Утром, хоть на дворе конец весны, с неба пошел снег. Об этому необычном погодном явления горожане сообщили в соцсетях, прикрепляя для достоверности кадры того самого снега.

При этом он наблюдался не сплошь по всей Казани, а только в некоторых районах. В основном снег видели в центре города и ближе к нему.

Отметим, что ранее на воскресенье Гидрометцентр Татарстана хоть и обещал довольно прохладную погоду, но ни то чтобы о снеге, так в целом о существенных осадках в его прогнозе не было и слова.

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