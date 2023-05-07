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НовостиПроисшествия7 мая 2023 14:40

В Марий Эл в доме культуре во время представления рухнула стена, пострадали люди

Поданному факту было возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
От обрушения пострадали дети и взрослые. Фото: СУ СКР Марий Эл

От обрушения пострадали дети и взрослые. Фото: СУ СКР Марий Эл

Вечером 5 мая в концертном зале поселкового Дома культуры Звениговского района проходило представление. По предварительным данным, для удобства некоторые зрители насели на поручни тренажеров, которые были прикреплены к стене, на месте заложенной когда-то двери.

Во время представления кирпичная кладка не выдержала такой нагрузки и рухнула на людей. Ушибы получили четверо детей и двое взрослых. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает следственный комитете Марий Эл.

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