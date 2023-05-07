В Чувашии за подростком-водителем устроили полицейскую погоню

Мало того, что на несовершеннолетнего водителя составили административные протоколы, так еще ответственность перед законом могут понести и его родители. Фото: МВД Чувашии

В субботу, 6 мая, жители села Яльчики сообщили в ГИБДД о автомобиле ВАЗ-2114, которым, по всем признакам, управляет подросток. Сотрудники полиции обнаружили указанную машину. Вот только на их требования остановиться, ее водитель решил скрыться. В ходе короткой полицейской погони, легковушка была остановлена.

За ее рулем находился 16-летний воспитанник одного из училищ. Он рассказал полицейским, что купил машину втайне от родителей и за свои деньги.

- В отношении подростка были составлены административные протоколы за езду без водительских прав и за то, что не подчинился законному требованию правоохранителей об остановке транспортного средства, - сообщили в МВД Чувашии.

И это еще не все. Составленные на молодого человека материалы передали в ПДН. Решается вопрос о привлечение к ответственности его родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию сына.

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