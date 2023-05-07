В Йошкар-Оле отказались от салюта на День Победы

От салюта отказались по рекомендации правоохранительных органов и силовых ведомств. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В 2023 году по соображениям безопасности в Йошкар-Оле местные власти решили не проводить в очной форме шествие «Бессмертного полка» на День Победы.

- Согласно рекомендации правоохранительных органов и силовых ведомств, в Йошкар-Оле также принято решение отказаться от салюта, - сообщает администрация города.

При этом там заверяют, что торжественные мероприятия в честь 9 Мая в столице Марий Эл все же пройдут. Для ее жителей и гостей запланированы концерты с живой музыкой на различных городских площадках, обязательно будет организовано угощение «солдатской кашей».

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