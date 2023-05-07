В Казани 7 мая перекроют улицы, а общественный транспорт будет ходить по-другому

Ограничения на движение транспорта по городу вступят в силу уже с 16.30. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Казани 7 и 8 мая перекроют проезд транспорта по ряду улиц. А именно с 16.30 до 23.30 7 мая, а также с 18.00 8 мая и до 0.00 9 мая для автономистов станут не доступными следующие участки: площадь Тысячелетия, улица Ташаяк (от улицы Московская до площади Тысячелетия), улицы Лево-Булачная и Право-Булачная - до улицы Чернышевского.

Также в городе внесут изменения в маршруты общественного транспорта. Идущие в сторону центра столицы Татарстана автобусы №№6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную и поедут по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московская, Чернышевского, Лево-Булачная и только после этого вернуться на свой прежний маршрут. При этом ими будет пропущена остановка «Центральный стадион».

Автобусы №№35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную, последуют по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московская без все то же остановки «Центральный стадион».

В свою очередь автобус №74 с Кремлевской дамбы съедет на Кремлевскую набережную, последует по улице Саид-Галеева и далее по маршруту без остановки «Центральный стадион». В сторону Дворца водных видов спорта он проследует через ж/д вокзал по Кировской дамбе через улицы Большая Крыловка, Вахитова, Чистопольская без остановок «Центральный стадион» и «Энергетический университет».

Следующие же по направлению к Кремлевской дамбе автобусы №№15, 29, 75 будут двигаться по схеме: Право-Булачная – Астрономическая – Лобачевского - Большая Красная - Батурина и далее по ранее утвержденному маршруту. В связи с этим будут пропущены три остановки - «Педагогический институт», «Чернышевского» и «Центральный стадион».

В сторону Кремлевской дамбы автобусы №№6, 35, 37, 47 поедут через улицы Московская, Камала, Астрономическая, Лобачевского, Большая Красная и Батурина. При этом они пропустят такие остановки, как «Колхозный рынок», «Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион».

Также в это воскресенье, 7 мая, с 16.30 в Казани прекратит свою работу троллейбус маршрута №2, временно он будет не доступен для пассажиров и с 18.00 8 мая.

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