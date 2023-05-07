В Набережных Челнах мужчина в трусах рычал и угрожал домофону ножом

Затем, по словам очевидца, он разгуливал посреди дороги. Фото: скриншот

В соцсетях появилось видео с домофона одной из многоэтажек Замелекесье Набережных Челнов датированное 7 мая. Его камера запечатлела неадекватного мужчину, который, несмотря совсем не теплую погоду, разгуливал в трусах. Мало того, он, слушая что-то в наушниках, рычал и размахивая ножом зачем-то угрожал домофону.

- Затем он в одних шортах и рубахе ходил посреди дороги - и это в такую холодину, - прокомментировал автор поста с видео.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», в Елабуге мужчина взял нож и отправился к соседу, чтобы зарезать ушедшую от него сожительницу.

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