Так не доставайся же ты никому: Житель Татарстана зарезал сожительницу из-за того, что та ушла к соседу

Мужчина нанес один, но смертельный удар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расследование уголовного дела об убийстве 42-летрей жительницы Елабуги завершено, все его материалы были направлены на рассмотрение суда, сообщает следственный комитет Татарстана. Вскоре перед законом предстанет главный и единственный обвиняемый – 46-летний сожитель убитой.

Как полагает следствие, 2 марта этого года в Елабуге мужчина вместе потерпевшей выпивал в гостях у соседа. В ходе застолья пара по пьяни поссорилась. Она отказывалась идти домой. Обвиняемый же ушел спать. На следующий же день женщина собрали свои вещи и ушла жить к тому самому соседу.

Такой поворот событий не устроил ее сожителя. Он взял нож и отправился за сожительницей. Встретившись со своей уже бывшей пассией, мужчина ударил ее лезвием в шею, после чего просто ушел. Рана оказалась смертельной, женщина истекла кровью и скончалась на месте преступления. Ее сожителя задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина признал. Сейчас он продолжает находится под стражей, - отметили в следственном комитете Татарстана.

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