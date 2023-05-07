В Татарстане найдут земли для развития туризма

Выявленные участки внесут в специальный список, который будет доступен бизнесменам и инвесторам. Фото: Евгения ГУСЕВА

По поручению зам председателя правительства России Марата Хуснуллина в стране реализуется новый проект «Земля для туризма». Он станет одним из сервисов Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». В число пилотных регионов вошел и Татарстана.

В связи с этим в республики скоро заработает оперштаб, который займется выявлением земли, которую туристическая сфера может взять в оборот. возможных для вовлечения в туристскую деятельность.

- Информация для сервиса «Земля для туризма» будет размещаться на Публичной кадастровой карте Росреестра - по аналогии с сервисом «Земля для стройки», где отображаются сведения о свободных землях для жилищного строительства, - сообщил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Считается, что бизнесмены и инвесторы смогут, таким образом, выбирать участки для реализации на них туристических проектов.

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