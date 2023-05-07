После 9 мая в ряде домов Советского района Казани отключат воду

Краны в квартирах пересохнут ровно на сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Казани после 9 мая из-за работ по переврезке водопровода без воды останутся 20 домов. Ее отключат ровно на сутки.

С 9.00 10 мая до 9.00 11 мая воды не будет по адресам:

- улица Сахарова, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 17, 17а, 19, 19а, 29, 31, 31б, в, г, д, 31/1;

- улица Закиева, 17, 17а, 39.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим заявкам, которые будут приниматься по телефону: 8 (843) 231 62 60, сообщает МУП «Водоканал».

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