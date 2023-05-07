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НовостиОбщество7 мая 2023 9:28

На 9 Мая в Набережных Челнах усилят контроль над небом

Также в городе во время празднования Дня Победы установят дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП)
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Дроны и квадрокоптеры нельзя использовать даже для съемки парада.

Дроны и квадрокоптеры нельзя использовать даже для съемки парада.

Фото: Александр ГЛУЗ

Во время празднования Дня Победы в Набережных Челнах будет усилен контроль над небом. Под запретом оказались дроны и квадрокоптеры. Их нельзя использовать даже для съемок с воздуха парада и торжеств, сообщает Сhelny-biz.ru.

Также 9 Мая в городе в местах проведения массовых мероприятий установят дополнительные КПП. Через них запрещено проносить, например, спиртное, оружие, различные баллончики, бутылки, банки и горючие вещества.

В УМВД Набережных Челнов просят жителей и гостей города отнестись к этим мерам безопасности с понимаем.

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