В Набережных Челнах в двухэтажном здании произошел пожар на 160 квадратных метрах

Пожар произошел вечером в субботу. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В субботу, 6 мая, в 20.05 в экстренные службы поступила информация о том, что в промышленной зоне Набережных Челнов по адресу: улице Тозелеш, 6, горит двухэтажное административное задние из кирпича, сообщает МЧС Татарстана.

По прибытию на место происшествия пожарные приступили к тушению. Уже в 20.55 пожар был локализован, а в 21.21 – ликвидировано открытое горение.

- Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара ориентировочно составила 160 квадратных метров, - отметили в МЧС Татарстана.

Причину возникновения возгорания сейчас устанавливают специалисты Госпожнадзора.

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