В выходные в Татарстане обещают заморозки

Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозам синоптиков в эти выходные в Татарстане ожидаются заморозки и температура воздуха до минус двух градусов.

В воскресенье в республике ожидается переменная облачность, местами ожидают дождь и туман. Ночью температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля. Днем температура поднимется до 7-12 градусов, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами до 15-20.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее в Татарстане была жаркая погода, которая побила все температурные режимы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram