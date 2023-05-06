В Казани «Огонь памяти» вручили ветерану Великой Отечественной войны

Фото: Комитет по делам детей и молодежи Исполкома Казани

В Казани состоялась торжественная передача «Огня памяти» ветерану Великой Отечественной войны Алексею Комлеву. Как рассказали в Комитете по делам детей и молодежи Исполкома Казани, частичка этого огня будет передана каждому ветерану во время акции «Парад у дома».

В мероприятии, которое состоялось сегодня в парке Победы, приняли участие руководители органов власти, общественники, руководители национально-культурных объединений и жители города. Все завершилось возложением цветов к Вечному огню в память о погибших воинах.

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