Глава Апастовского района Татарстана поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Хайрутдина Салахова с наступающим Днем Победы. Он навестил его в преддверии 78-й годовщины Победы, сообщили в пресс-службе муниципального образования. Салахов ушел на войну, когда ему исполнилось 18 лет, участвовал в боях под Сталинградом. Несколько раз был ранен.

Во время своего визита он сказал ветерану много слов благодарности за его мужество и праздник, который они подарили нам. Также он рассказал ему о том, что в скором времени в селе планируют открыть новый магазин и клуб.

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