Фото: администрация города

В Набережных Челнах в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, рассказали в администрации города.

Замглавы ведомства муниципального образования Ирина Сагидуллина поздравила собравшихся и поблагодарила их за огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также выразила слова благодарности и уважения участникам специальной военной операции, которые приехали домой в отпуск. Она добавила, что сохранить память о тех днях и героях — наш гражданский долг. Кроме того, она напомнила мобилизованным о мерах поддержки, которые действуют в Татарстане.

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