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НовостиОбщество6 мая 2023 11:47

В Казани из-за аварии на сетях останавливали движение троллейбусов и трамваев

Свое движение приостановили троллейбусы № 2 и 7, а также трамвай № 4
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани из-за аварии на сетях останавливали движение троллейбусов и трамваев. Свое движение приостановили троллейбусы по маршрутам № 2 и 7, а также трамвай № 4. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

Это случилось из-за повреждения контактных сетей грузовым автомобилем на перекрестке улицы Ершова и Ахмерова. Чтобы восстановить движение в самые короткие сроки на место выезжали аварийные службы. Планировалось, что движение маршрутов запустят в половине второго.

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