Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделения Госавтоинспекции в Казани изменят график работы на майские праздники, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, с 7 по 9 мая не будут работать пункты регистрации автомобилей в МФЦ, которые находится на проспекте Победы. Также свою работу приостановят салоны ТТС на проспекте Победы и Декабристов. Также не будет работать в эти дни КАН Авто на Оренбургском и Сибирском тракте.

В пресс-службе также отметили, что отделения под номерами 1 и 2 будут функционировать в обычном режиме.

В связи с этим в ведомстве просят планировать посещения заранее.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram