Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане четвертый день подряд повышается заболеваемость коронавирусом. По информации федерального оперативного штаба, за последние сутки в республике было выявлено 27 новых случаев заражения ковидом среди жителей. Выздоровело за это время 23 человека. Летальных случаев зарегистрировано не было. Напомним, что 3 мая было выявлено 23 заболевших.

Всего с начала пандемии в республике Татарстан было зарегистрировано более 205 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Выздоровели за весь период порядка 203 тысяч. Умерло за это время более 2 тысяч.

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