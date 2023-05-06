Мишустин продлил полномочия Талии Хабриевой из Казани на посту директора Института законодательства

Премьер министр Российской федерации Михаил Мишусти подписал распоряжение о продлении полномочий Талии Хабриевой из Казана на посту директора Института законодательства. Оно было опубликовано 4 мая.

Напомним, что Талия Хабриева родилась в столице Татарстана в 1958 году. Она окончила аспирантуру КГУ. Ранее она работала в РАН, министерстве по национальной политике. В 2001 году была назначена на должность директора Института законодательства, которую занимает и сейчас. В апреле этого года была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

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