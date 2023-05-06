Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 9:39

Мишустин продлил полномочия Талии Хабриевой из Казани на посту директора Института законодательства

Данное распоряжение опубликовано 4 мая
Елена СКВОРЦОВА

Премьер министр Российской федерации Михаил Мишусти подписал распоряжение о продлении полномочий Талии Хабриевой из Казана на посту директора Института законодательства. Оно было опубликовано 4 мая.

Напомним, что Талия Хабриева родилась в столице Татарстана в 1958 году. Она окончила аспирантуру КГУ. Ранее она работала в РАН, министерстве по национальной политике. В 2001 году была назначена на должность директора Института законодательства, которую занимает и сейчас. В апреле этого года была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram