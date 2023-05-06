Летом в Альметьевске проложат 8 километров велодорожек за 113 миллионов рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Летом этого года в Альметьевске проложат 8 километров велодорожек за 113 миллионов рублей. Такой тендер опубликован на официальном сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступило городское управление автомобильных дорог. Они указали в тендере, что дорожки должны быть шириной 2,2 метра. Они будут проходить по восьми улицам Альметьевска, а их общая площадь составит порядка 17 тысяч квадратных метров.

Они будут расположены на улице Гагарина, проспекту Строителей и другим. По плану работы должны быть закончены до 15 сентября этого года.

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