Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 5 мая, в Национальном музее Татарстана прошла акция «Знамя — символ Победы», где был вынесен боевой флаг 280 артиллерийского полка стрелковой дивизии № 146. Для гостей мероприятия выступал оркестр, а студенты театрального училища и дети рассказывали стихи.

В 1942 году президиум верховного совета ТАССР вручил его солдатам перед тем, как они отправились на фронт. Вместе с ними оно прошло до Берлина 1945.

Напомним, что в республике Татарстан продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Полную программу можно посмотреть здесь.

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