n0_title Фото: Даниил ОПАРИН

Нацпроект поможет предпринимателям Татарстана развить экспорт, сообщили в пресс-службе Министерства экономики республики. Они рассказали, что они могут сделать благодаря программе «Экспортный форсаж».

Она позволяет малому и среднему бизнесу выходить на международные рынки и состоит из шести модулей. Каждый из них будет проходить по два дня, а в перерывах у участников будет домашнее задание, которое они будут выполнять при поддержке наставников. Участники смогут освоить процессы формирования экспорта — от выбора рынка до расчета логистического маршрута, а также научатся оценивать риски.

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