МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде и ветре 6 мая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами. Такая погода ожидается примерно с 12.00 до 19.00.

По прогнозам синоптиков, местами порывы ветра могут до 24 метров в секунду, а в районах ожидаются ливни.

МЧС предупреждает, что в случае ухудшения погодных условий, необходимо по возможности остаться дома. Если это невозможно, то следует избегать стеклянных витрин, рекламных стендов и электрических проводов, а также лучше не подходить к карнизам домов.

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