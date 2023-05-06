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НовостиОбщество6 мая 2023 6:33

В Татарстане овощи из «борщевого набора» выросли в цене

Больше всех в цене выросла капуста
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике Татарстан к маю подорожали овощи из «борщевого набора». Больше всех в цене выросла капуста — почти на 13,5%. Ее стоимость составила 24 с лишним рубля за один килограмм.

Увеличились в цене и другие продукты из набора. Так, лук стал стоить 58,9 рублей за килограмм — почти на 10 процентов больше, чем неделей ранее. Морковь подорожала на 4,2% до 39,39 рублей за килограмм. Картофель и свекла увеличились в цене всего на 0,2%, а вот помидоры и огурцы, наоборот, стали дешевле. Цена на них упала на 4,5%.

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