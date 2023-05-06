Строителям участка трассы М-7 в объезд Набережных Челнов предложили разделить расходы на ремонт дороги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строителям участка трассы М-7 в объезд Набережных Челнов предложили разделить расходы на ремонт городской дороги. Это сделал директор «ПАД» Марат Анисимов в администрации Тукаевского района на встрече с участием главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова,

По его словам, из-за большегрузов ремонтировать дорогу в указанном месте, нужно намного чаще, а между тем, по Магистральной также проходят и три маршрута общественного транспорта. Он отметил, что улица стала хуже, чем в деревнях, поэтому он предложил разделить расходы. «Мы делаем ямочный ремонт, но вы по этим улицам возите инертные материалы», — говорит он.

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