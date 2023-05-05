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НовостиОбщество5 мая 2023 18:12

Чемезов сообщил Мишустину, что в 2025 году на авиазаводе в Казани соберут 10 самолетов Ту-214

Чтобы выпускать большее количество нужны средства на расширение
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сказал, что на казанском авиационном заводе строятся новые ангары для большого завода и в 2025 году там начнут выпускать по десять самолетов. Однако, чтобы увеличить производство машин до 20 необходимы еще деньги.

Мишустин отметил, что нужно рассмотреть все возможные варианты — от кредитования и субсидирования до использования средств ФНБ. Премьер также добавил, что они в любом случае будут поддерживать эти работы.

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