Глава Татарстана наградил пятерых ветеранов и тружеников медалями «100 лет ТАССР»

Фото: сайт rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил пятерых ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников медалями «100 лет ТАССР». Такой указ опубликован на сайте раиса республики.

Так, к награде приставлены ветераны Равиль Хакимов, Илья Ванюков и Николай Левагин. Медалями также награждены два труженика тыла — Халидя Хусаинова и Александр Усцов.

Им присвоены награды за многолетний труд на благо республики Татарстан и огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Награждение состоялось вчера, 4 мая, на мероприятии, посвященном 78-й годовщине Победы.

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